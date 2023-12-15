В Нижегородской области семья из трех человек отравилась угарным газом
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В Нижегородской области трое местных жителей отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в одном из домов в селе Починки. Три человека отравились угарным газом, в том числе один подросток, вследствие чего были вынуждены обратиться за помощью медиков.
Пострадавшие были госпитализированы. В настоящий момент специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное.
Организована доследственная проверка в связи с этим ЧП, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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