В Нижегородской области семья из трех человек отравилась угарным газом

В Нижегородской области трое местных жителей отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в одном из домов в селе Починки. Три человека отравились угарным газом, в том числе один подросток, вследствие чего были вынуждены обратиться за помощью медиков.

Пострадавшие были госпитализированы. В настоящий момент специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное.

Организована доследственная проверка в связи с этим ЧП, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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