В Красноярске мигранты-родители поставили шестимесячной дочери укол и убили ее

В Красноярске шестимесячная девочка умерла из-за укола антибиотика. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло 18 ноября. Ребенок заболел, и ее родители решили самостоятельно вылечить дочь. Супруги ввели малышке укол антибиотика цефтриаксона, предварительно не проконсультировавшись с медиком. После введения лекарства девочке стало плохо, у нее случился анафилактический шок и судорожный синдром. Ребенка оперативно доставили в больницу, однако вскоре ее состояние ухудшилось, и она умерла.

Уточняется, что мать погибшей работает поваром на овощебазе, а отец – таксист. Почему пара решила лечить заболевшую дочь самостоятельно, неизвестно.

В то же время Baza допускает, что родители ребенка не захотели обращаться за помощью к медикам, поскольку, по данным правоохранителей, один из супругов находится в России незаконно.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

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