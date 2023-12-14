Под Липецком мужчина одновременно обморозил ноги и сжег руки

В ожоговый центр Липецкой городской больницы №3 попал мужчина с сильными обморожениями ног и ожогами рук. Об этом сообщает GOROD48.

По данным источника, россиянин проживает в одиночестве в частном доме на улице Ленина в селе Доброе. По неустановленной причине в доме мужчины продолжительное время отсутствовало отопление. В результате мужчина попытался согреться с помощью фена и поднес к нему руки, но неправильно рассчитал расстояние и получил ожоги III степени. Вдобавок у него диагностировали обморожение стоп IV степени.

В настоящий момент медики пытаются спасти сельчанина от ампутации конечностей. Других подробностей ЧП не приводится.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области местная жительница откусила ухо соседу, устроившему шумную вечеринку.

Также мы писали, что в Омской области два человека погибли из-за утечки газа.