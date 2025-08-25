В Нижегородской области мужчина проник в баню и украл коробку с деньгами для бойцов СВО

В Нижегородской области разыскивают мужчину, который украл деньги, предназначенные для бойцов СВО. Об этом пишет издание «Живем в Нижнем».

Кража произошла в городе Арзамас, в общественной бане. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник, чье имя еще не установлено, проникает в помещение и забирает коробку с надписью «Гуманитарная помощь бойцам СВО».

Посетители обычно складывали туда пожертвования для военнослужащих. Сколько именно украл неизвестный, пока не сообщается. Администрация бани обратилась к местным жителям с просьбой помочь установить личность вора.

