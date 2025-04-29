Ведущий Сергей Карнаухов объяснил свой призыв к женам бойцов СВО терпеть побои

Ведущий Сергей Карнаухов пояснил свои слова про то, что жены бойцов СВО должны терпеть побои. По его словам, он говорил про сохранение семьи. А также он подчеркнул, что «побои побоям рознь».

В личном Telegram-канале Карнаухов не стал извиняться за свой призыв к женщинам. Но он все-таки отметим, что не все проявления агрессии стоит игнорировать. Тем не менее, как утверждает Сергей, иногда «многое потерпеть полезно» ради сохранения семьи.

К слову, заявление ведущего сильно возмутило журналистку Ксению Собчак.

«Надеюсь, вы испытываете сейчас такой же широкий спектр эмоций, как и я: от ярости до ярости. Давайте всех российских женщин загоним под шконку, чего там. Раз Карнаухов сказал», - заявила Собчак в личном блоге.

Напомним, что свое заявление Карнаухов сделал во время эфира программы Соловьев Live. Он призвал жен бойцов СВО не только терпеть побои, но и «целовать ноги» мужьям.

Ранее стало известно, что на Михаила Хубутию возбудили дело после нападения с топором на экс-возлюбленную.