Россиянка объяснила свое видео с перечислением выгод от отправки мужа на СВО

Тюменка, записавшая видео с перечислениями выгод от отправки мужа на СВО, объяснила свои слова. Женщина утверждает, что ее речь вырвали из контекста.

В разговоре с «Осторожно, новости» Анастасия пояснила, что в видео пародировала завистников, обсуждающих ее за спиной. По словам женщины, ее муж на самом деле не уходил на СВО.

«У меня есть муж, сами подумайте, если бы то, что я говорю было правдой, нужно было бы сначала развестись», — добавила она.

Анастасия не стала уточнять, связывались ли с ней на данный момент силовики.

Напомним, жительница Тюмени записала видео, в котором заявила, что «заживет» и «поедет на моря» в случае отправки мужчины на СВО. После она, смеясь, добавила фразу «потом его там убьют», добавив также слова про планы на покупку дома.

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