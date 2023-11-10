В Мытищах стадо диких кабанов свободно разгуливает по улицам. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

В распоряжение источника попали кадры, на которых заметно, как животные передвигаются по улицам города. Кабаны рылись на свалке, не боясь приближения людей. Очевидцы насчитали 10 взрослых особей.

Ранее уже было зафиксировано появление кабанов на улицах города. По предварительным данным, животные выходят из парка «Лосиный остров» из-за подкармливающих их жителей. Ситуация опасна не только разорением клумб и свалок, но и внезапной агрессией особей.

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