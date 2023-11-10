В Курской области частные клиники перестанут делать аборты. Об этом сообщает «РИА Курск» со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Андрея Белостоцкого.

Курская область стала вторым регионом РФ, который отказался от абортов. По словам Андрея, в области была проведена программа по демографической политике. Сокращение числа женщин, решивших прервать беременность, — является одним из ее пунктов.

Теперь жительницы области, задумавшиеся об аборте, будут находиться в государственных клиниках. «Мы активно ведём с ними работу: проводим анкетирование, выясняем проблемы, помогаем им, даём время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребёнка», — высказался Белостоцкий.

По статистике, на сегодняшний день удалось сохранить жизнь каждого третьего ребенка. К 2025 году этот показатель должен составить 40%.

Ранее мы писали о том, что в Дагестане мать троих детей попыталась сделать аборт и убила новорожденного. Подробности смотрите в этой статье.