В Бурятии мужчина застрелил друга во время охоты, перепутав его с медведем

В Бурятии 38-летнего мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Во время охоты на лося он застрелил близкого друга, так как посчитал его медведем. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Как стало известно, россиянин вместе с приятелем отправился в лесной массив, находящийся недалеко от одного из поселков. С собой он взял незаконно приобретенное огнестрельное оружие, так как был намерен убить крупное животное. Однако вылазка двух товарищей пошла не по плану.

Лось, за которым следили охотники, довольно быстро скрылся из виду, а вместо него к ним навстречу вышел медведь. Друг владельца оружия решил спрятаться в кустах, чтобы спастись от зверя, но был застрелен. Оказалось, что его напарник испугался шевеления в зарослях и посчитал, что там притаился хищник, поэтому и нажал на курок.

Мужчина скончался от полученного ранения, а его приятеля задержали. После завершения расследования уголовное дело было передано в суд.

Ранее в Дагестане местный житель напал на девушку из-за слишком просвечивающегося платья. Очевидцы сообщили, что сначала он плюнул в прохожую, а затем, когда она начала бить его кулаками, сильно толкнул. В итоге россиянка упала на асфальт и, по ее словам, получила сотрясение мозга.