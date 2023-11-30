В Мытищах рыбак с 70-летним стажем утонул в пробуренной лунке. Об этом сообщает издание mk.ru.

Пенсионер с 70-летним рыболовным стажем ушел под лед в Мытищах. В минувший вторник он разместился на льду в 10 метрах от берега. Местный житель пробурил одну лунку, затем другую, когда он начал бурить очередную дыру, то провалился под лед. На мужчине было много одежды, поэтому он не смог всплыть. Водолазы достали тело умершего 29 ноября. Пенсионеру было 77 лет.

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