В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках
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В селе Половинное Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках. Следователи начали проверку по факту смерти.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
Трагедия случилась 19 октября, когда мужчина разгружал «КАМАЗ» с семечками на элеваторе.
По словам односельчан, он загружал семечки в хранилище через специальную воронку, но провалился. В итоге мужчину засыпало. В момент происшествия он находился один.
У погибшего остались трое детей: 7, 12 лет и дошкольного возраста. О семье говорят исключительно хорошее: глава семейства работал водителем и обеспечивал супругу и детей.
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось, что в Италии мужчина умер в вине, спасая коллегу из цистерны. Двое работников чистили резервуар на предприятии, но в какой-то момент почувствовали себя плохо. 46-летний сотрудник увидел, что коллега остался в цистерне и вытащил его. Спасая товарища, он упал в чан и утонул. На помощь вызвали вертолет и скорую помощь.