В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках

В селе Половинное Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках. Следователи начали проверку по факту смерти.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Трагедия случилась 19 октября, когда мужчина разгружал «КАМАЗ» с семечками на элеваторе.

По словам односельчан, он загружал семечки в хранилище через специальную воронку, но провалился. В итоге мужчину засыпало. В момент происшествия он находился один.

У погибшего остались трое детей: 7, 12 лет и дошкольного возраста. О семье говорят исключительно хорошее: глава семейства работал водителем и обеспечивал супругу и детей.

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина умер в вине, спасая коллегу из цистерны. Двое работников чистили резервуар на предприятии, но в какой-то момент почувствовали себя плохо. 46-летний сотрудник увидел, что коллега остался в цистерне и вытащил его. Спасая товарища, он упал в чан и утонул. На помощь вызвали вертолет и скорую помощь.