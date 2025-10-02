В Мытищах колесо оторвалось с грузовика и убило 32-летнюю женщину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 32-летняя женщина после работы пошла на остановку, чтобы добраться до дома. В этот момент у проезжавшего по трассе грузовика оторвалось колесо и влетело россиянке в голову. Удар был таким сильным, что ее подбросило вверх.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшая умерла, не приходя в сознание. Водитель грузовика после аварии был на месте происшествия. Все обстоятельства выясняются.

По информации источника, погибшая была не замужем и не имела детей. Она работала в компании по оказанию услуг монтажа, ремонта и обслуживания инженерных сетей.

Ранее грузовик насмерть сбил 15-летнюю итальянскую фигуристку Матильду Феррари. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Британии водитель грузовика переехал лежащего на дороге 18-летнего боксера.