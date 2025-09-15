Грузовик насмерть сбил 15-летнюю итальянскую фигуристку Матильду Феррари

Трагически погибла восходящая звезда итальянского фигурного катания Матильда Феррари. Ей было 15 лет.

Спортсменка в понедельник, 15 сентября, попала под колеса грузового автомобиля в итальянской коммуне Джустино.

По данным La Gazzetta dello Sport, Матильда вместе с подругами переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на них выехал грузовик. Водитель не смог вовремя затормозить.

Несмотря на помощь медиков, юная спортсменка скончалась на месте от полученных травм.

Матильда Феррари летом 2025 стала бронзовым призером Кубка Италии, в 2024 году выиграла золото на Кубке Венеции в Падуе.

Ранее умер иранский певец Омид Джахан. Ему было 44 года. Исполнитель почувствовал себя плохо сразу после выступления на фестивале фиников 12 сентября в городе Бам в провинции Керман. Он внезапно потерял сознание за кулисами.