Принял его за мусорный мешок: 18-летний чемпион по боксу погиб под колесами грузовика

В Великобритании чемпион по боксу скончался после того, как его сбил водитель грузовика, спутавший молодого человека с мусорным мешком. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла еще 20 апреля. Накануне происшествия 18-летний чемпион Северо-Западного региона по боксу из Моркама Лео Маунтин отправился выпивать с друзьями. После веселья молодой человек взял такси, чтобы вернуться домой.

Однако, добравшись до места, он отправился прогуляться по району. Спортсмен дошел до съезда с автомагистрали и по какой-то причине лег прямо на дорогу.

Водитель грузовика, который ехал с разрешенной скоростью 64 км/ч, за 1-2 секунды до столкновения увидел на дороге нечто, напоминающее «черный мусорный пакет». Позже, при расследовании, запись с видеорегистратора показала, что у мужчины не было достаточно времени, чтобы заметить препятствие и объехать его.

Кроме того, судмедэксперт Эмма Мейтер также отметила, что наличие алкоголя в организме Лео и его положение на дороге не оставляли возможности избежать трагедии.

Маунтин скончался на месте происшествия. Прибывшие на вызов о ДТП экстренные службы констатировали его смерть.

Ранее в Санкт-Петербурге погибла опытная экстремалка, сорвавшись с 90-метровой высоты.