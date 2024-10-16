В музее игровых автоматов на двухлетнего ребенка упал «однорукий бандит»

В Москве на двухлетнюю девочку упал игровой автомат в музее. Ребенок был на выставке вместе с папой и мамой, которые выбрали для посещения Музей советских игровых автоматов на Рождественке. Подробности инцидента сообщает mk.ru.

По данным источника, отец держал дочь на руках и показывал экспозицию. Но как только мужчина опустил ее, она побежала к автомату «Морской бой», потянула на себя крышку от ящика, и та ударила ее по темечку. Травму головы удалось избежать.

Ребенок закричал, к ней на помощь прибежали сотрудники музея. На место вызвали сотрудников скорой помощи. У ребенка обнаружили шишку, но предположили, что черепно-мозговой травмы нет. Они предложили родителям поехать в больницу, но они сказали, что отвезут дочь к другим врачам. Обследование показало, что сотрясения мозга и травм нет.

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