В Мурманской области подростки надругались над 11-летним мальчиком и сняли это на видео

В селе Тулома Мурманской области группа подростков надругалась над 11-летним мальчиком. Все издевательства школьники снимали на телефон. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел на заброшенной стройке. Несовершеннолетние злоумышленники измывались над ребенком и записывали все это на видео. А уже после завершения всего действа они опубликовали ролик в Сети. Благодаря этому правоохранителям и стало известно о случившемся.

На данный момент неясно, что заставило подростков так жестоко поступить со своим младшим приятелем. Полицейские проводят проверку, чтобы установить мотивы и выяснить все обстоятельства. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник изнасиловал 10-летнюю сводную сестру. Однако об этом стало известно только спустя три года. Девочка отправилась на прием к врачу-гинекологу и после этого решила признаться маме в случившемся с ней. Примечательно, что брат пытался через год повторить преступление, но на этот раз получил отпор.

Также изнасилование ребенка произошло недавно и в Ленобласти. 11-летняя девочка отправилась в гости к знакомым и там подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины. Когда мать пострадавшей узнала о произошедшем, она сразу же написала заявление в полицию.