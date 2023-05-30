В Ленобласти 11-летняя девочка отправилась в гости к знакомым и была изнасилована там мужчиной

В Ленобласти 11-летняя девочка отправилась в гости к знакомым и была изнасилована находящимся там мужчиной. Мать школьницы обратилась с заявлением в полицию.

27 мая девочка отправилась в гости к знакомым, проживающим в доме на Озерной улице в поселке Медный завод. Там находился 50-летний мужчина.

По информации источника, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, пишет kp.ru.

43-летняя мать написала заявление в полицию. Выехавшие на место оперативники не смогли поговорить с мужчиной: по указанному адресу им не открыли дверь. Он пообщался с полицейскими по телефону и обещал прийти в отдел 30 мая.

В ситуации будет разбираться Следственный комитет – материалы переданы ведомству.

Ранее мы писали, как восьмилетний мальчик приехал в деревню под Оренбургом и был изнасилован бабушкиным знакомым.