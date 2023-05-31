Ей было всего 10 лет: подросток изнасиловал сводную сестру в Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал свою сводную 13-летнюю сестру. Девочка смогла признаться об этом только спустя три года. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Источник утверждает, что об изнасиловании девочка призналась маме после приема у врача-гинеколога. На момент совершения преступления ей было 10 лет, а сводному брату 15 лет.

«Через год он попытался сделать это снова, но школьница дала отпор», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что повреждений наружных половых органов не было выявлено.

Сообщается, что на возможного злоумышленника уже написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как обвиненного в изнасилованиях дочерей мужчину нашли мертвым в тюремной камере в Москве. Напомним, что в полицию обратились две девушки – 2000 и 2003 годов рождения. Они из Элисты, но переехали в Москву ради учебы. Написать заявление на родного отца они смогли только, когда оказались в столице.

Еще один случай произошел в Петербурге. Ранее судимый охранник домогался школьницы в детском центре. В дежурную часть обратилась 45-летняя женщина. Она сообщила, что 27 мая ее несовершеннолетний ребенок был в центре внешкольной работы, который располагается на Ярославской улице. Девочка хотела забрать сменную обувь. В какой-то момент она встретила охранника.