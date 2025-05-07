В Мурино одноногий мужчина, укравший пиво, избил сотрудника магазина протезом. Об этом сообщает сайт 78.ru.

В Ленинградской области сотрудник алкомаркета попытался остановить вора, который вынес пиво из магазина. Однако уже на выходе из магазина грабитель неожиданно дал отпор — мужчина набросился на продавца с кулаками, а спустя какое-то время он снял протез с ноги и начал орудовать им.

«Нападение на работника магазина! Пусть знают своих героев воришек! Тот кто без ноги — украл пиво», — сообщили очевидцы.

О том, привлекли ли нападавшего к ответственности, не сообщается.

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