Суд не стал делать закрытыми слушания по делу об убийстве в машине Гоши Куценко

В Москве началось рассмотрение дела об убийстве в машине актера Гоши Куценко. Суд не стал делать процесс закрытым.

Об этом сообщает mk.ru.

Обвиняемый рассказал, что ему поступают угрозы из-за просочившейся в СМИ информации.

«Меня оскорбляют и угрожают… Прошу сделать судебный процесс закрытым», - сказал он на заседании в Дорогомиловском суде.

Ходатайство обвиняемого отклонили. Он отказался давать показания, сослался на плохое самочувствие. Вместе с тем мужчина признал вину.

На суде также зачитали показания свидетелей – участкового и самого актера. При этом Куценко и его представителей на заседании не было.

Участковый описал, что нашел в «Запорожце» двоих людей – обвиняемый спал. Его просили разбудить подругу – женщина была в кровоподтеках. На вопрос, что он делает в машине, мужчина заявил, что приехал выпить и поспать.

Выяснилось, что посторонние попали в автомобиль, так как он был открыт – ключи лежали под водительским ковриком. В показаниях Куценко говорится, что машина была ему не нужны – в собственности у актера находились 7 автомобилей.

Ранее сообщалось, что убитой в машине женщине было 36 лет. У нее остались двое несовершеннолетних детей.