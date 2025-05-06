Жильцы дома на улице Генерала Тюленева пожаловались на мародерство после пожара

Жильцы дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где в одной из квартир произошел взрыв, пожаловались на мародерство после эвакуации.

Как пишет Telegram-канал Baza, три человека обратились в полицию с заявлениями о краже. В частности, у 61-летнего мужчины из шкафа пропала 71 тысяча рублей, у проживающей в соседней комнате 58-летней женщины украли оставленный на столе ноутбук. При этом пострадавшие сообщили, что во время эвакуации в суматохе не закрыли входную дверь.

Жилец другой квартиры лишился 270 тысяч рублей. Он заверил, что запер жилище перед уходом, а когда вернулся, дверь была открыта.

Напомним, взрыв в квартире на девятом этаже и последовавший за ним пожар произошел 4 мая. Предварительно, причиной стал бытовой газ. В результате погибла семья из четырех человек.

Ранее сообщалось, что жилец квартиры, где прогремел взрыв, состоял в приятельских отношениях с мужем погибшей соседки. Прежде мужчины вместе проводили время, пока один из них не ушел на СВО. Сейчас пострадавший владелец жилья находится в больнице.