В Москве женщина воткнула в грудь возлюбленного шампур для шашлыка

В Москве 43-летняя уроженка Молдовы воткнула в грудь сожителя шампур для шашлыка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Нагатинской. Молдованка вместе со своим возлюбленным устроила пикник. В один момент женщина попыталась ударить шампуром своего сожителя. Она ранила мужчину в грудь и руку.

Пострадавшего уже отвезли в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Похожая история была в Курганской области. Женщина напала на мужа во время застолья и вонзила ему нож в спину. Но на судебном заседании супруга раскаялась в содеянном и извинилась перед пострадавшим. Тот, в свою очередь, простил возлюбленную. Фигурантку уголовного дела приговорили к трем годам условно.

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