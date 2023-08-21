Девочка играла с подругой в подъезде и попала в больницу: ребенку грозит ампутация

В Кировском районе Крыма четырехлетняя девочка схватилась за электропровод в подъезде. Ребенку могут ампутировать палец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

В роковой день малышка была вместе с подругой, у которой в подъезде стояли игрушки и самокаты. Четырехлетняя девочка увидела незакрытый щиток, дотронулась до провода и получила удар током. Испуганная мама прибежала на крик.

Врачи обнаружили у девочки ожог третьей степени. Теперь малышке собираются ампутировать палец и пересадить кожу.

При этом начальник энергетиков Кировского района утверждает, что щитка не было, а девочка прикоснулась к трубе под напряжением. Кроме того, он считает, что инцидент произошел не в подъезде, а в квартире.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке полуторагодовалый мальчик умер в спальне родителей. Он лизнул провод от зарядки мобильного телефона и получил удар током.