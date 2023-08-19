Стали лучше общаться: мужчина простил жену, которая ударила его ножом в спину

В Курганской области мужчина простил супругу, которая напала на него во время застолья с ножом. Женщину не стали отправлять в колонию — сразу же после случившегося она вызвала скорую и полицию, а во время судебного заседания попросила у пострадавшего мужа прощения, пишет Ura.ru.

Конфликт в паре произошел еще 13 мая текущего года. Жители Катайского округа сидели и распивали алкогольные напитки. В какой-то момент женщина, преисполненная злобой и перебравшая со спиртным, набросилась на своего супруга с ножом. Она вонзила холодное оружие прямо между лопаток в спину. Сразу же после этого дебоширка поняла, что наделала, и вызвала на место скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

На суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Супруг не стал добиваться строго наказания для возлюбленной и простил ее. В итоге фигурантку уголовного дела приговорили к трем годам условно. Из судебных документов также следует, что отношения в супружеской паре улучшились. Сейчас муж и жена продолжают жить вместе.

Ранее в Королеве местная жительница напала на сожителя и завершила начатое: она зарезала мужчину и спокойно продолжила готовить ужин.