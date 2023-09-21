В Москве женщина переоделась в мать и сняла с ее счета 2 миллиона рублей. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, злоумышленница примерила образ собственной матери, чтобы снять деньги с ее банковского счета. В афере москвичке помогала дочь 2002 года рождения. Отмечается, что сотрудник банка не заподозрил обмана, вот почему женщины без труда провернули махинацию. Обнаружив пропажу денег, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Как сообщает источник, на аферисток возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Магнитогорске пенсионерка хотела стать инвестором и отдала мошенникам 2,5 миллиона. Местная жительница начала вкладывать деньги в несуществующие проекты. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Тюмени 85-летний пенсионер лечил остеохондроз, пока у него гнил спинной мозг.