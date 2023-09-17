Пенсионерка хотела стать инвестором и отдала мошенникам 2,5 миллиона

Жительница Магнитогорска пыталась заработать деньги и попробовала свои силы в инвестициях в акции. Она нашла информацию об этой возможности в Интернете и оставила заявку на соответствующем сайте.

Не прошло и нескольких часов, как с ней связался молодой человек, представившийся аналитиком компании. Он предложил ей купить ценные бумаги, а также попробовать «сыграть» на бирже.

Женщина начала инвестировать свои деньги в проекты, которые на самом деле не существовали. Сначала она вложила 230 тысяч рублей из своих личных сбережений.

Когда помощник сообщил ей об «удачном часе» для прибыли, 57-летняя женщина взяла кредит на сумму 1 645 000 рублей. Она также перевела еще более 1 миллиона рублей на счет с помощью кредитной карты.

Однако в один день ее счет стал неактивным, а телефон мошенников был вне доступа. Ущерб составил 2 625 000 рублей. Женщина обратилась в полицию, пишет kp.ru.

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