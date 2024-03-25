В Москве закрыли все торговые центры «Vegas» после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает Telegram-канал ТРК VEGAS.

Торгово-развлекательные комплексы под брендом Vegas принадлежат компании Crocus Group. После теракта в «Крокусе» все ТРК «Vegas» временно прекратили работу. Владельцы компании сообщат, когда торговые центры вновь будут открыты для посещения.

«Благодарим за понимание и остаемся на связи», — сказано в официальном обращении.

Ранее сообщалось о том, что стрелявшим в «Крокусе» террористам обещали заплатить 500 тысяч рублей на всех. Злоумышленники получили половину гонорара. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что военнослужащим, отличившимся при задержании террористов в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Вручение наград прошло на позициях подразделения.