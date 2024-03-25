Озвучена точная сумма гонорара террористов за нападение на «Крокус»

Стрелявшим в «Крокусе» террористам обещали заплатить 500 тысяч рублей на всех. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее один из злоумышленников на допросе заявил о гонораре в 500 тысяч рублей. Его слова были неверно истолкованы: считалось, что каждый из террористов получит данную сумму. Однако 500 тысяч рублей они должны были получить на всех. Половина гонорара, 250 тысяч рублей, была переведена им на банковскую карту.

Также собеседник «Известий» сообщил, группировка была сформирована за несколько недель до теракта.

«Это не была в классическом смысле спящая ячейка террористов, фанатиков. Скорее их превратили в этих фанатиков за 2–3 недели», — заявил специалист в сфере антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащим, отличившимся при задержании террористов в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Они получили медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что террористы из «Крокуса» специально сбили ребенка на машине при его матери.