Отличившихся при задержании у границы террористов из «Крокуса» военных наградили. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащим, отличившимся при задержании террористов в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Вручение наград прошло на позициях подразделения. Генерал-лейтенант Эседулла Абачев лично поздравил каждого участника операции, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач. Военнослужащие получили медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» начались стрельба и пожар. Несколько мужчин ворвались в здание и начали расстреливать людей, бросать зажигательные шашки.

Ранее сообщалось о том, что одного из предполагаемых террористов видели в «Крокусе» 7 марта. В тот день его заснял фотограф. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что владелец «Крокуса» Араз Агаларов объяснил, почему охрана не смогла противостоять террористам.