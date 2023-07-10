В Москве врачи спасают двухлетнюю девочку, отравившуюся ядовитым грибом во время прогулки

Двухлетняя девочка съела неизвестный гриб на прогулке во дворе Хорошевского района Москвы, пока ее мама отвлеклась на несколько минут. В настоящий момент у ребенка отравление растительным ядом.

Об этом сообщает Life.ru.

Вечером в субботу мама вышла с дочерью на прогулку, тогда ребенок сорвала растущий в траве гриб и съела его.

Скорую помощь мать вызвала только на следующий день, кода ребенку стало плохо. В настоящий момент девочка находится в токсикологическом отделении больницы. Ее здоровьем занимаются врачи, а правоохранительные органы проверяют семью.

Ранее мы писали, что в Московском районе Санкт-Петербурга семимесячный малыш серьезно отравился комнатным растением. Ребенок облизнул листья, после чего ему стало плохо.

После этого стало известно о массовом отравлении детей 2009 и 2010 годов рождения в Первоуральске. Пострадавшие выпили алкоголь, после чего им потребовалась срочная медицинская помощь.