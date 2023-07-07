Бутылок было много: назван алкоголь, из-за которого 10 детей на Урале попали в больницу с отравлением

Сегодня, 7 июля, стало известно о массовом отравлении детей 2009 и 2010 годов рождения в Первоуральске. Пострадавшие выпили алкоголь, после чего им потребовалась срочная медицинская помощь. В ходе выяснения обстоятельств удалось узнать, что именно употребляли подростки. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По информации источника, подростки отдыхали на берегу пруда и распивали спиртные напитки, которые для них приобрела 20-летняя знакомая. На месте случившегося были обнаружены бутылки из-под пива, коньяка и водки, поэтому вполне вероятно, что дети смешивали алкоголь.

На данный момент все пострадавшие находятся в больнице. Известно, что двое помещены в детское отделение, а еще пара – в реанимационное. У семи человек из компании в биологических жидкостях в ходе обследования был найден этанол в различной концентрации. Сейчас, как сообщает Минздрав, состояние пациентов удовлетворительное.

Примечательно, что ни один из подростков не состоит на учете в ПДН. Расследование все еще продолжается.

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