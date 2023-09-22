В Москве врач-педиатр отдала мошенникам 8 миллионов рублей. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, потерпевшей оказалась врач с 35-летним стажем. 15 сентября 2023 года ей поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ. Неизвестный убедил женщину оформить кредиты в банках на сумму, превышающую 8 миллионов рублей, и перевести эти деньги на указанный счет.

Сообщается, что операции проходили через купленные телефон и сим-карту. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Москве женщина переоделась в мать и сняла с ее счета 2 миллиона рублей. В афере местной жительнице помогала дочь 2002 года рождения. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию с отравлением снотворным. Потерпевший находится в тяжелом состоянии.