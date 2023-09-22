В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию с отравлением снотворным. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, несчастный случай произошел в деревне Вопша. Тогда отец не уследил за ребенком, который нашел банку со снотворным и принял несколько таблеток. Заметив, что мальчик стал вялым, родитель отвез его в больницу. Потерпевшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Известно, что ребенок воспитывается в полной семье, которая не состоит на учете. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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