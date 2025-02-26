В Москве водитель такси отказался везти раненого бойца СВО в госпиталь

В Москве водитель такси отказался везти раненого бойца специальной военной операции (СВО) с позывным Каспер в госпиталь из-за военной формы. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община».

Военный вызвал автомобиль в госпиталь, в котором он проходит лечение. По словам мужчины, шофер развернулся, заметив его военную форму. При этом со счета бойца были списаны деньги за ожидание.

Общественникам удалось вычислить таксиста-мигранта. В беседе с ними он заявил о поддержке СВО и извинился перед солдатом. Каспер поблагодарил за оказанную ему помощь.

Ранее мы писали, что лишившийся ног участник СВО не смог выйти из дома из-за разрушенной лестницы. Известно, что впервые житель Челябинска обратился в управляющую компанию еще 16 декабря минувшего года, однако его проигнорировали.

Также сообщалось, что пермские хирурги спасли бойца СВО, вытащив застрявший в сердце осколок.