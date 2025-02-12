Российские хирурги спасли бойца СВО, вытащив застрявший в сердце осколок

В Перми хирурги спасли бойца специальной военной операции (СВО), вытащив осколок, который застрял в его сердце после ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона признался, что лечение военного проводили врачи из двух медучреждений – краевой клинической больницы (ПККБ) и больницы Архангела Михаила. К специалистам попал боец СВО, которому требовалась операция, чтобы устранить последствия свежей боевой травмы.

Во время компьютерной томографии выяснилось, что в сердце военнослужащего застрял осколок от предыдущего ранения в легкое. В связи с этим медики приняли решение срочно доставить пациента в Пермскую краевую клиническую больницу.

«Всего за полтора часа осколок удалось безопасно извлечь! Также врачи устранили последствия ранения на легком, по которому двигался осколок. Сейчас врачи продолжают внимательно наблюдать за пациентом», - поделился Махонин.

Уточняется, что в настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо и намерен вернуться в зону СВО.

Ранее мы писали, что в Коми дважды раненому бойцу СВО отказали в выплате.