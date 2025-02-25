Лишившийся ног участник СВО не выходит из подъезда из-за разрушенной лестницы

В Челябинске лишившийся ног на специальной военной операции (СВО) мужчина не может выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы. Об этом пишет Ura.ru.

Из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил челябинцу с трудом удается передвигаться на протезах. Впервые он обратился в управляющую компанию (УК) еще 16 декабря минувшего года, однако его проигнорировали.

«Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — заявил россиянин.

После отсутствия реакции от УК участник СВО обратился в фонд «Защитники Отечества». 13 декабря дом приехала осмотреть комиссия вместе с представителем УК. После проверки коммунальщики пообещали отремонтировать лестницу, сделать поручни, поправить и закрепить скамейку у подъезда.

Позднее УК попыталась установить противоскользящие коврики на ступенях, но от этого они начали еще сильнее крошиться. В настоящий момент проблему решить не удалось, резюмировал житель Челябинска.

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