В Москве водитель потянул мужчину за одежду и случайно убил его

В Москве водителю грузовика «FAW» предъявляли обвинение в неосторожном убийстве. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло 2 сентября минувшего года на улице Каспийская на юге столицы. 35-летний шофер в салоне грузовика вступил в конфликт с 44-летним мужчиной, уроженцем Чечни. В какой-то момент водитель резко потянул оппонента за одежду, и тот в попытке вырваться, случайно выпал из кабины.

В результате падения мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. Несмотря на старания медиков, пострадавший скончался через полтора месяца.

После завершения экспертизы агрессивному водителю грузовика было предъявлено обвинение. Теперь мужчину ждет суд.

Ранее мы писали, что в Москве монтажника раздавило ковшом экскаватора.

Также сообщалось, что в Ленинградской области задержали учительницу, которая домогалась к 11-летнему школьнику.