Учительницу обвинили в совращении четвероклассника

В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в домогательствах к ученику четвертого класса. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, речь идет о флирте, поцелуях, поглаживаниях и откровенных фотографиях.

По данным источника, все произошло с учительницей начальных классов из Токсово. По версии следствия, девушка оставляла 11-летнего школьника после уроков, чтобы наедине с ним пофлиртовать. Все происходило прямо в кабинете. Отмечается, что она гладила мальчика и целовалась с ним. Известно также об их переписках, где был обмен интимными снимками.

Родители школьника нашли переписку и обратились к правоохранителям. Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Теперь учительнице грозит реальный срок. На данный момент ее задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что мужчина рассылал фото своего обнаженного восьмилетнего сына и попал под статью. Все началось с общения жителя с женщиной на сайте знакомств. Сначала она попросила его прислать свой откровенный контент, но после того, как узнала, что он растит сына, решила предложить прислать и его фотографии. Мужчина согласился. Оказалось, что подруга по переписке занималась подобным не в первый раз.