Российского монтажника раздавило ковшом экскаватора

В Москве монтажника раздавило ковшом экскаватора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне во время прокладки теплотрассы. В какой-то момент на 55-летнего рабочего рухнул незакрепленный ковш экскаватора. В результате инцидента монтажник столкнулся с тяжелыми травмами головы и тела.

Мужчину доставили в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось. По факту случившегося проводится проверка.

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