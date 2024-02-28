В Москве в шкафу квартиры обнаружили труп сына известного архитектора

Труп сына известного архитектора Льва Ходоса обнаружили в шкафу в московской квартире. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, 26 февраля в полицию обратилась жена Станислава Ходоса. Женщина рассказала, что отправилась на работу около 7:00, супруг остался дома на Открытом шоссе. Вернувшись вечером в квартиру, она не смогла найти мужа — его нигде не было. При этом его верхняя одежда находилась в прихожей. Женщина обошла всю квартиру и обнаружила тело Станислава в одном из шкафов.

«В шкафу в квартире на Открытом шоссе было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Причина смерти — суицид», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в последнее время Ходос тяжело переживал смерть отца. Лев Ходос скончался несколькими месяцами ранее.

Ранее стало известно, что житель Иркутска заживо сжег бывшую супругу и получил 20 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Москве изнасиловали 17-летнего студента, познакомившегося с девушкой в популярном боте для свиданий.