Россиянин заживо сжег бывшую жену и отправился в тюрьму на десятки лет

Иркутский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 42-летнего мужчину, который заживо сжег бывшую жену. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в мае минувшего года россиянин пришел в торговый павильон на улице Академической, где работала 37-летняя бывшая супруга, и на почве личной неприязни облил ее бензином и поджег. Женщина получила ожог 60% поверхности тела и спустя восемь дней умерла в больнице.

Вдобавок поджигатель нанес материальный ущерб владельцу павильона.

Задержанный сотрудниками полиции иркутянин во время следствия содержался под стражей. Свою вину он признал лишь частично.

Мужчину признали виновным по двум статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общественно опасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальные - в колонии особого режима.

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