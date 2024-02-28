Baza: в Москве изнасиловали 17-летнего парня, познакомившегося с девушкой в боте

В Москве изнасиловали 17-летнего студента, который познакомился с девушкой в известном боте для свиданий. На встрече его попытались ограбить двое ее друзей, а после, узнав, что у юноши денег нет, надругались над ним. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 25 февраля парень начал общаться в Сети с ровесницей и в тот же день решил с ней увидеться. Девушка позвала нового приятеля к себе домой на Дмитровском шоссе, и он согласился. Но как только они оказались в подъезде, на студента напали, ударив по голове. Предварительно, это сделал друг москвички, познакомившейся с парнем, будучи в отношениях.

Пострадавшего посадили в машину и вывезли в лес. Там к ним присоединился еще один злоумышленник. В глубине чащи они отобрали у жертвы телефон и потребовали отдать им все деньги, но в кармане у молодого человека оказалась лишь небольшая сумма. Тогда друзья девушки решили его изнасиловать. Один из них совершал преступление, а второй снимал на камеру.

После произошедшего студент направился в полицию. Следственный комитет начал проверку. По предварительной информации, подозреваются двое мужчин азиатской внешности, а также девушка 15-16 лет.

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