В Москве в баре на Лубянке умер мужчина, который храпел всю ночь. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, в ночь на 18 января в баре на Большой Лубянке умер посетитель. Мужчина крупного телосложения много выпил и остался ночевать в заведении. Спустя некоторое время другие гости стали жаловаться на его храп.

Несмотря на недовольства посетителей, сотрудники бара не стали беспокоить мужчину, так как «поднять его и посадить в такси, никто бы не смог». Когда москвич перестал храпеть, все забеспокоились и вызвали ему скорую помощь. Прибывшие в бар медики сообщили о смерти мужчины.

На данный момент устанавливается личность умершего. Уточняется, что в заведение он пришел один.

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