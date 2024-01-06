Умер по пути в больницу: 61-летнему посетителю бара проломили череп в драке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 61-летнего жителя Северной столицы. Мужчину до смерти забили в одном из баров. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего программиста, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Конфликт между мужчинами произошел в баре на проспекте Просвещения. Ночью 5 января посетители сначала повздорили, а затем принялись выяснять отношения на кулаках.

В итоге участников потасовки удалось разнять, а на место прибыла скорая помощь. Более возрастного петербуржца решили госпитализировать. У него при осмотре зафиксировали множественные травмы. Но спасти пострадавшего не удалось — он скончался по пути в больницу. Программиста, который так избил мужчину, задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Курганской области медработники подрались и устроили погром прямо на рабочем месте. За происходящим наблюдали пациенты.