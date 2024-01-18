Россиянин нокаутировал девушку из-за съемок с голубями

В Санкт-Петербурге местная жительница пострадала в результате конфликта с мужчиной, недовольным ее работой. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло в августе минувшего года в Василеостровском районе города. Пострадавшая делала платные фотографии прохожих с голубями. Напавший на нее мужчина также имеет отношение к этой сфере. Выяснилось, что 40-летний уроженец Украины планировал «завладеть» всеми историческими локациями Северной столицы, вследствие чего решил своим поступком припугнуть конкурентов.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как россиянин бьет локтем девушку, после чего покидает место ЧП. Россиянка была госпитализирована.

Уточняется, что в возбуждении уголовного дела было отказано.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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