В Москве трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, пока родители были дома

Трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. Известно, что на момент происшествия в квартире находились родители ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Малыша уже отправили в больницу, его состоянием занимаются медики. Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. На данный момент специалисты выясняют все подробности и причины инцидента.

Похожий случай был в Октябрьском районе Новосибирска. Семилетний мальчик остался дома без присмотра и выпал из окна квартиры. Ребенок смог выжить, его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Москве женщина обвинила сожителя в изнасиловании ее двухлетнего сына. Мать вызвала ребенку бригаду скорой помощи. Медики, увидев состояние гражданки, повезли в больницу обоих. Выяснилось, что женщина страдает от депрессивного расстройства. Ей вкололи успокоительное, а малыша начали осматривать врачи. Полицейские заняты поисками сожителя.