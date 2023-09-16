Находился в квартире без присмотра: семилетней мальчик выпал из окна на восьмом этаже

Сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку по факту травмирования семилетнего ребенка в Новосибирске. Мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже и выжил, передает телеканал «Царьград».

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в Октябрьском районе города. Днем семилетний мальчик оказался в больнице после того, как выпал из окна квартиры на восьмом этаже. В результате случившегося ребенок получил травмы разной степени тяжести. По данным правоохранителей, несовершеннолетний находился дома один, из взрослых рядом никого не было.

По факту травмирования ребенка следователи начали проверку. На основании ее результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также в СУ СК по Новосибирской области заявили, что подобный случай является не единственным за последнее время. Чаще всего с высоты падают дети, которые остаются без присмотра родителей.

Ранее в Нефтеюганске годовалый мальчик выпал из окна на 15-м этаже. Полученные им травмы оказались смертельными. .