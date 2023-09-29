Женщина, страдающая депрессией, обвинила возлюбленного в изнасиловании сына
В Москве женщина обвинила сожителя в надругательстве над двухлетним сыном.
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В Москве женщина обвинила сожителя в надругательстве над ее двухлетним сыном. Стражи правопорядка занимаются поисками мужчины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
21-летняя жительница столицы вызвала бригаду скорой помощи для своего маленького ребенка. По ее словам, мальчик стал жертвой изнасилования. Врачи, приехав на место, увидели плачущего ребенка и сильно обеспокоенную мать. Медики посчитали, что женщина не в себе, и повезли обоих в больницу.
Матери вкололи успокоительное, а мальчика сейчас осматривают врачи. Как оказалось, у женщины есть депрессивное расстройство.
Обо всем случившемся полицейским рассказали медики. Оперативники уже начали искать сожителя москвички.
Ранее мы писали, что в столице школьная повариха отрубила себе указательный палец во время готовки морковного салата для детей. Женщину госпитализировали прямо с места работы.