Женщина, страдающая депрессией, обвинила возлюбленного в изнасиловании сына

В Москве женщина обвинила сожителя в надругательстве над ее двухлетним сыном. Стражи правопорядка занимаются поисками мужчины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

21-летняя жительница столицы вызвала бригаду скорой помощи для своего маленького ребенка. По ее словам, мальчик стал жертвой изнасилования. Врачи, приехав на место, увидели плачущего ребенка и сильно обеспокоенную мать. Медики посчитали, что женщина не в себе, и повезли обоих в больницу.

Матери вкололи успокоительное, а мальчика сейчас осматривают врачи. Как оказалось, у женщины есть депрессивное расстройство.

Обо всем случившемся полицейским рассказали медики. Оперативники уже начали искать сожителя москвички.

Ранее мы писали, что в столице школьная повариха отрубила себе указательный палец во время готовки морковного салата для детей. Женщину госпитализировали прямо с места работы.