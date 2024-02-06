В Москве трехлетний мальчик умер во время ужина из-за съеденной сосиски

В Москве трехлетний мальчик умер во время ужина из-за сосиски. Ребенок подавился и задохнулся. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, 5 февраля около 22:00 в квартире на Рождественской улице малыш решил поесть. Для утоления голода он выбрал сосиску, однако это стало большой ошибкой. Мальчик сильно подавился, захрипел и не смог выплюнуть кусок еды, в результате чего стал задыхаться.

Члены семьи поспешили вызвать бригаду скорой помощи. Однако спасти ребенка все-таки не удалось. Приехавшие медики лишь констатировали смерть малолетнего от удушья. Другие подробности случившего пока неизвестны.

Ранее в Выборге трехлетний ребенок впал в кому, выпив стакан водки вместо лимонада. Мама малыша взяла его с собой на день рождения подруги и оставила без присмотра. В какой-то момент мальчик захотел попить, но перепутал кружки. После этого ему стало плохо, началась рвота, а затем он и вовсе потерял сознание.

Также недавно в Петербурге пятилетний мальчик упал с трехъярусной кровати и попал в реанимацию.