В сознание не приходит: трехлетний ребенок выпил «лимонад» и впал в кому

В Выборге трехлетний ребенок впал в кому после того, как выпил стакан водки вместо лимонада. Это предположила его мать. По словам женщины, малыш мог перепутать емкости и взять со стола не то, что нужно. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 3 февраля россиянка отправилась к подруге вместе с маленьким сыном. Взрослые праздновали день рождение, пили водку на кухне, а дети находились поблизости. В какой-то момент пришедшая в гости мать отвлеклась и не заметила, как ее ребенок потянулся к столу, чтобы взять что-то попить. Предположительно, он собирался попробовать лимонад, но ему попался алкоголь.

Вечером мальчику стало плохо. Сначала его начало рвать, а после он и вовсе потерял сознание. Обеспокоенная мать вызвала бригаду скорой помощи, и малыша забрали в больницу. На данный момент маленький пациент по-прежнему находится в реанимации и не приходит в себя. Точный диагноз пока не уточняется.

После случившегося была начата проверка отделом по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что ребенок живет в однокомнатной квартире с матерью, ее сожителем и братом. Жилье благоустроено. А вот квартира, в которой праздновался день рождения, утопает в грязи. В отношении матери мальчика составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Петербурге пятилетний мальчик упал с трехъярусной кровати и попал в реанимацию.